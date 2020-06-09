2020-06-09T18:16:59+03:00
Общество

Инфляция в Псковской области в апреле стала самой низкой в СЗФО

Ольга Чернышева
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В апреле во всех регионах Северо-Запада годовая инфляция ускорилась по сравнению с мартом.

Самые высокие в округе годовые темпы прироста цен сохранились в Республике Коми: инфляция составила 4,3% в апреле после 4,0% в марте.

По-прежнему самая низкая в округе инфляция зафиксирована в Псковской области, при этом ее значение возросло с 2,0% в марте до 2,6% в апреле, сообщили «Комсомоке» в отделении по Псковской области Северо-Западного ГУ Центрального банка России.

Годовая инфляция в Псковской области в апреле увеличилась до 2,6% после 2,0% в марте. В целом по России темп прироста потребительских цен в апреле составил 3,1%, в СЗФО — 3,3%.

Основной вклад в ускорение инфляции в регионе внесли ослабление рубля и временное повышение спроса на некоторые товары ввиду ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса. Рост цен связан с повышенным спросом на продукты питания и предметы первой необходимости в условиях введения режима самоизоляции.

Годовая продовольственная инфляция в Псковской области в апреле увеличилась до 1,8% после 0,5% в марте. Повышенный спрос на мясо повлиял на рост цен на свинину и мясо кур, а также на увеличение темпов прироста цен на макароны и крупы. Удорожание импорта из-за ослабления рубля привело к замедлению темпов снижения цен на плодоовощную продукцию.

Непродовольственная инфляция в апреле 2020 года изменилась незначительно и составила 2,8% после 2,6% в марте. Ослабление рубля повлияло на рост цен на медикаменты и легковые автомобили.

Несколько замедлился годовой рост цен на услуги, в апреле он составил 3,7%. В большей степени это связано с приостановкой оказания отдельных видов услуг в условиях ограничительных мер и сокращением спроса. Снизился прирост цен на бытовые услуги и железнодорожные билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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