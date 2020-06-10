В Псковской области выявлено более 1 тысячи 400 заболевших коронавирусом

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:01:42+03:00

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 9 июня, увеличилось на 59 человек и достигло 1 425 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 9 человек и достигло 495, а число умерших равно 12.

Также по данным на утро 10 июня в регионе за все время было сделано 28 907 тестов на коронавирус (суточный прирост +690).

Статистика по районам:

Псков – 374 (+23)

Великие Луки – 236 (+7)

Островский район – 135 (+2)

Псковский район – 103 (+3)

Порховский район - 99 (+2)

Великолукский район – 72 (+7)

Дновский район - 65 (+4)

Плюсский район – 57 (+5)

Невельский район - 53

Гдовский район – 39

Новосокольнический район - 36 (+1)

Опочецкий район – 27

Дедовичский район – 23 (+1)

Струго-Красненский район – 23

Палкинский район - 16

Печорский район – 17 (+3)

Себежский район – 10

Новоржевский район – 11

Пустошкинский район – 6

Пыталовский район – 5 (+1)

Пушкиногорский район - 4

Красногородский район – 4

Локнянский район - 4

Куньинский район – 3

Бежаницкий район - 2

Усвятский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU