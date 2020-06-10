В Псковской области выявлено более 1 тысячи 400 заболевших коронавирусом
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 9 июня, увеличилось на 59 человек и достигло 1 425 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 9 человек и достигло 495, а число умерших равно 12.
Также по данным на утро 10 июня в регионе за все время было сделано 28 907 тестов на коронавирус (суточный прирост +690).
Статистика по районам:
Псков – 374 (+23)
Великие Луки – 236 (+7)
Островский район – 135 (+2)
Псковский район – 103 (+3)
Порховский район - 99 (+2)
Великолукский район – 72 (+7)
Дновский район - 65 (+4)
Плюсский район – 57 (+5)
Невельский район - 53
Гдовский район – 39
Новосокольнический район - 36 (+1)
Опочецкий район – 27
Дедовичский район – 23 (+1)
Струго-Красненский район – 23
Палкинский район - 16
Печорский район – 17 (+3)
Себежский район – 10
Новоржевский район – 11
Пустошкинский район – 6
Пыталовский район – 5 (+1)
Пушкиногорский район - 4
Красногородский район – 4
Локнянский район - 4
Куньинский район – 3
Бежаницкий район - 2
Усвятский район - 1
ИСТОЧНИК KP.RU