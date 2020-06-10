2020-06-10T10:01:42+03:00
Общество

В Псковской области выявлено более 1 тысячи 400 заболевших коронавирусом

Ольга Чернышева
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 9 июня, увеличилось на 59 человек и достигло 1 425 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 9 человек и достигло 495, а число умерших равно 12.

Также по данным на утро 10 июня в регионе за все время было сделано 28 907 тестов на коронавирус (суточный прирост +690).

Статистика по районам:

Псков – 374 (+23)

Великие Луки – 236 (+7)

Островский район – 135 (+2)

Псковский район – 103 (+3)

Порховский район - 99 (+2)

Великолукский район – 72 (+7)

Дновский район - 65 (+4)

Плюсский район – 57 (+5)

Невельский район - 53

Гдовский район – 39

Новосокольнический район - 36 (+1)

Опочецкий район – 27

Дедовичский район – 23 (+1)

Струго-Красненский район – 23

Палкинский район - 16

Печорский район – 17 (+3)

Себежский район – 10

Новоржевский район – 11

Пустошкинский район – 6

Пыталовский район – 5 (+1)

Пушкиногорский район - 4

Красногородский район – 4

Локнянский район - 4

Куньинский район – 3

Бежаницкий район - 2

Усвятский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лосенку Гоше требуется помощь неравнодушных псковичей
В Псковской области выявлено более 1 тысячи 400 заболевших коронавирусом
Необычный град выпал сегодня в Плюсском районе
Инфляция в Псковской области в апреле стала самой низкой в СЗФО
Музею-заповеднику "Изборск" передали в дар более 100 предметов XIX - XX веков
Автобус №2 в Пскове изменит маршрут следования
В Черехе произошло ДТП со смертельным исходом
В ближайшие часы в Псковской области ожидаются ливни с грозами
"Комсомолка" рассказывает о графике работы Псковской городской поликлиники в праздничные дни
До 1 октября продлят выплату пособий по безработице
Улицу Олега Кошевого перекроют 10 июня
За последнюю неделю 50 детей Псковской области подцепили клещей
В Псковской области число выявленных зараженных увеличилось на 60 человек
На трассе "Новоржев-Опочка" водитель трактора не справился с управлением
Соцработникам Псковской области закупят велосипеды
Россия открывает границы для поездки по работе, учебе и лечения
В День Святого Духа в Псково-Печорском монастыре родила косуля по имени Пчелка
"Комсомолка" рассказывает подробности сдачи ЕГЭ в 2020 году
В Пскове отменили долгожданный парад Победы 24 июня
В школах Псковской области отремонтируют 19 спортивных залов
Для поисков 82 летней жительницы Куньи требуются пилоты и квадрокоптеры