Лосенку Гоше требуется помощь неравнодушных псковичей
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"Молодежный центр" города Пскова со ссылкой "Птичий дворик", сообщил о помощи, которая требуется для заготовки веников на корм постояльцу приюта диких животных.
В группе сообщили: "Гоша еще маленький и питается молоком, но скоро ему понадобится много веточного корма". Если у вас есть свободное время, то вы можете помочь в заготовке веников для лосенка, чтобы связаться с приютом, звоните по номеру: 89113670746
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ИСТОЧНИК KP.RU