Лосенку Гоше требуется помощь неравнодушных псковичей

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:25:23+03:00

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"Молодежный центр" города Пскова со ссылкой "Птичий дворик", сообщил о помощи, которая требуется для заготовки веников на корм постояльцу приюта диких животных.

В группе сообщили: "Гоша еще маленький и питается молоком, но скоро ему понадобится много веточного корма". Если у вас есть свободное время, то вы можете помочь в заготовке веников для лосенка, чтобы связаться с приютом, звоните по номеру: 89113670746

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ИСТОЧНИК KP.RU