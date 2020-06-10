2020-06-10T11:00:36+03:00
Общество

20-летний житель Новоржева вывел из горящего дома женщину и пятеро детей

Ольга Чернышева
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Вчера, 9 июня, в деревне Березовец Новоржевского района произошло возгорание жилого дома, в котором находились женщина и пятеро детей.

Возгорание произошло днем. В охваченном огнем доме находились женщина с пятью детьми, самому младшему из них всего два года.

Как сообщили в ПАИ, веранда сгорела до тла, но вовремя подоспевший молодой человек 20 лет, успел вывести семью из горящего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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