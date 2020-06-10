2020-06-10T14:52:38+03:00
Общество

На Чудском озере создадут диораму Ледового побоища

Один художник, десять лет, сотни тюбиков с краской... и трехмерная картина Ледового сражения готова. Когда работа на берегу Чудского озера сможет удивить людей со всего света, покажет эпидемиологическая обстановка...
Ольга Чернышева
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Фото из личного архива Евгения ЕмельяноваФото из личного архива Евгения Емельянова
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В Гдовском районе Псковской области создадут уникальный музей, посвященный Ледовому побоищу, сообщила сегодня газета "Псковская правда".

Конструкция в виде диорамы будет расположена в деревне Самолва, на берегу Чудкого озера, вблизи места сражения русской дружины с тевтонскими рыцарями. Она воссоздаст битву 1242 года - сообщает издание.

"Комсомолка" объясняет: диорама - это изогнутая полукругом картина, предмет массового зрелищного искусства. Ее уникальность заключается в том, что с помощью художественных и технических средств, у зрителя появляется чувство, что он находится в центре событий.

Фото из личного архива Евгения Емельянова

Фото из личного архива Евгения Емельянова

Руководитель проекта - председатель правления АНО "Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа", руководитель Общественного фонда "Братский корпус Николая Чудотворца" Олег Титберия называет проект совершенно нестандартной конструкцией, с конструктивной точки зрения.

"Идея создать диораму появилась более 10 лет назад. Свою работу художник начинал с небольших набросков, эскизов. Потом все было перенесено на единое полотно высотой 4 метра и длиной 15. Два года оно демонтировалось в артиллерийском музее" - сообщил Олег Титберия.

Художник, который создавал полотно - Евгений Емельянов. Сейчас полотно уже дописано и диорама покинула здание музея. Но, как сообщил руководитель, макетная часть еще требует доработки. Для его перевозки создавались сложные инженерные конструкции, подрамники и вал.

Фото из личного архива Евгения Емельянова

Фото из личного архива Евгения Емельянова

Как поделились создатели диорамы, "музей точно будет не одноэтажным, но в то же время он и не будет высотным. Но равнинную местность берега Чудского озера нарушать современным сумасшедшей архитектурой не хотелось бы".

Создатели трехмерной диорамы хотят подчеркнуть уникальность места, создать работу "исторично, художественно, эстетично". Но когда она предстанет перед зрителями - вопрос эпидемиологической обстановки. Но руководитель проекта уверен: "Мы работаем и обязательно доведем начатое до конца".

ИСТОЧНИК KP.RU

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