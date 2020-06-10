2020-06-10T12:56:16+03:00
Общество

В День России псковичам подарят воздушный парад "Мирное небо России"

Ольга Чернышева
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Театрально-концертная дирекция города Пскова сообщила о проведении воздушного парада с участием малой авиации "Мирное небо России" 12 июня.

Ожидается, что 12 июня, с 10:00 до 21:00 над Псковом можно будет увидеть демонстрационные полеты парапланеристов, групп малой авиации и воздушных шаров. Маршрут будет составлен так, чтобы каждый житель города смогу увидеть его из окон своих квартир.

Помимо полетов, псковичей решили удивить исполнением популярных песен о России из систем оповещения города.

Откроют парад в 10 утра парапланеристы, далее к 14 часам выступят воздушные судна, а закончит авиашоу полет воздушных шаров с 19 до 21 вечера. Три аэростата поднимутся в вечернем небе и "проплывут" над Великой, украсив небо цветами российского флага.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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