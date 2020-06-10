У Старого Изборска произошло смертельное ДТП
Сегодня, 10 июня, в Печорском районе, деревне Тешевицы произошло смертельное ДТП.
Водитель автомобиля BMW, после вылета в кювет, сгорел вместе с машиной. В автомобиле Citroën ехала семья с маленьким ребенком. Все они госпитализированы. Водитель находится в тяжелом состоянии. Жизнь ребенку спасло детское кресло.
Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники ДПС, пожарное подразделение, следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.
Фото: Псковское агентство информации
Фото: Псковское агентство информации
Фото: Псковское агентство информации
Фото: Псковское агентство информации
ИСТОЧНИК KP.RU