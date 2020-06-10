У Старого Изборска произошло смертельное ДТП

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:52:49+03:00

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Сегодня, 10 июня, в Печорском районе, деревне Тешевицы произошло смертельное ДТП.

Водитель автомобиля BMW, после вылета в кювет, сгорел вместе с машиной. В автомобиле Citroën ехала семья с маленьким ребенком. Все они госпитализированы. Водитель находится в тяжелом состоянии. Жизнь ребенку спасло детское кресло.

Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники ДПС, пожарное подразделение, следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Фото: Псковское агентство информации

Фото: Псковское агентство информации

Фото: Псковское агентство информации

Фото: Псковское агентство информации

ИСТОЧНИК KP.RU