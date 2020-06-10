2020-06-10T15:23:06+03:00
Общество

"Комсомолка" рассказывает, что делать иностранным студентам с визой и как поступить в вуз в 2020 году

Ольга Чернышева
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Официальный сайт по борьбе с коронавирусной инфекцией "Стопкоронавирус" опубликовало ответы Минобрнауки на самые актуальные вопросы при поступлении в вуз.

Какого числа начинается прием документов в вузы в этом году?

Вузы начнут прием документов от абитуриентов не позднее 20 июня. В этом году последним сроком подачи документов на бюджетные места будет 10 августа. Соответственно, первая волна зачисления состоится 19 августа, а вторая - 24.

Изменился ли порядок подачи документов в университеты? Возможно ли сделать это онлайн?

Летом 2020 года подать документы для поступления в российские вузы можно будет через интернет. Поступающие смогут направить заявление о приеме и необходимые документы в электронной форме через ресурсы вуза, либо через супер сервис "Поступление в вуз онлайн".

Будут ли продлены визы иностранным студентам, находящимся на обучении в России?

Территориальные органы МВД будут продлевать визы иностранным учащимся на строк до 90 дней, это можно сделать неоднократно, госпошлина за продление не взимается. В ближайшее время Министерство науки и высшего образования РФ организует консультативную помощь иностранным студентам по вопросам оформления виз и обучения в период коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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