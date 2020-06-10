2020-06-10T16:21:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Псковский профессор рассказал, как составляется статистика умерших от коронавируса

Ольга Чернышева
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сейчас умерших от коронавируса насчитывается 12 человек. Но совсем недавно, в день, когда весь Псков обошла новость о гибели анестезиолога-реаниматолога Алексея Поднебесного, на утро его смерть не вписали в статистику и на следующий день тоже. В сети взорвались комментарии самого разного характера, но никто не имел представление, почему до сих пор нет прибавления в числе умерших.

Начальник судебно-медицинской экспертизы Сергей Литус рассказал в интервью ПАИ, как проводятся исследование на ковид у умерших пациентов:

"Легкие становятся тяжелыми, плотными, безвоздушными" - так описывают состояние пациента, проходящего судебно-медицинскую экспертизу. Грамотный патологоанатом по таким признакам на 90% может выявить у пациента инфекцию коронавируса.

Коронавирус влияет на весь организм, но больше всего оказываются поражены легкие. Поэтому при вскрытии врачи могут сразу выявить эти патологические изменения организма.

Но даже не смотря на видимые изменения, обследование проходит в три этапа. Сперва берутся биологические пробы, потом отправляются на обследование в Роспотребнадзор и уже потом формулируется окончательная причина смерти. Поэтому заражение человека вирусом при жизни еще ничего не значит для врачей.

«В среднем срок оформления окончательного заключения по вскрытию составляет 2-3 недели. После того, как сделано окончательное заключение по результатам вскрытия, эти данные могут быть использованы в статистике по смертности. Доктор, который делает данное заключение, несёт ответственность за достоверность предоставляемых данных», - пояснил Сергей Литус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковский профессор рассказал, как составляется статистика умерших от коронавируса
"Комсомолка" рассказывает, что делать иностранным студентам с визой и как поступить в вуз в 2020 году
"Комсомолка" рассказывает, что делать иностранным студентам с визой и как поступить в вуз в 2020 году
У Старого Изборска произошло смертельное ДТП
В День России псковичам подарят воздушный парад "Мирное небо России"
На Чудском озере создадут диораму Ледового побоища
20-летний житель Новоржева вывел из горящего дома женщину и пятеро детей
Лосенку Гоше требуется помощь неравнодушных псковичей
В Псковской области выявлено более 1 тысячи 400 заболевших коронавирусом
Необычный град выпал сегодня в Плюсском районе
Инфляция в Псковской области в апреле стала самой низкой в СЗФО
Музею-заповеднику "Изборск" передали в дар более 100 предметов XIX - XX веков
Автобус №2 в Пскове изменит маршрут следования
В Черехе произошло ДТП со смертельным исходом
В ближайшие часы в Псковской области ожидаются ливни с грозами
"Комсомолка" рассказывает о графике работы Псковской городской поликлиники в праздничные дни
До 1 октября продлят выплату пособий по безработице
Улицу Олега Кошевого перекроют 10 июня
За последнюю неделю 50 детей Псковской области подцепили клещей
В Псковской области число выявленных зараженных увеличилось на 60 человек
На трассе "Новоржев-Опочка" водитель трактора не справился с управлением
Соцработникам Псковской области закупят велосипеды
Россия открывает границы для поездки по работе, учебе и лечения
В День Святого Духа в Псково-Печорском монастыре родила косуля по имени Пчелка
"Комсомолка" рассказывает подробности сдачи ЕГЭ в 2020 году
В Пскове отменили долгожданный парад Победы 24 июня
В школах Псковской области отремонтируют 19 спортивных залов
Для поисков 82 летней жительницы Куньи требуются пилоты и квадрокоптеры