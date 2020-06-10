Псковский профессор рассказал, как составляется статистика умерших от коронавируса

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:21:44+03:00

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Сейчас умерших от коронавируса насчитывается 12 человек. Но совсем недавно, в день, когда весь Псков обошла новость о гибели анестезиолога-реаниматолога Алексея Поднебесного, на утро его смерть не вписали в статистику и на следующий день тоже. В сети взорвались комментарии самого разного характера, но никто не имел представление, почему до сих пор нет прибавления в числе умерших.

Начальник судебно-медицинской экспертизы Сергей Литус рассказал в интервью ПАИ, как проводятся исследование на ковид у умерших пациентов:

"Легкие становятся тяжелыми, плотными, безвоздушными" - так описывают состояние пациента, проходящего судебно-медицинскую экспертизу. Грамотный патологоанатом по таким признакам на 90% может выявить у пациента инфекцию коронавируса.

Коронавирус влияет на весь организм, но больше всего оказываются поражены легкие. Поэтому при вскрытии врачи могут сразу выявить эти патологические изменения организма.

Но даже не смотря на видимые изменения, обследование проходит в три этапа. Сперва берутся биологические пробы, потом отправляются на обследование в Роспотребнадзор и уже потом формулируется окончательная причина смерти. Поэтому заражение человека вирусом при жизни еще ничего не значит для врачей.

«В среднем срок оформления окончательного заключения по вскрытию составляет 2-3 недели. После того, как сделано окончательное заключение по результатам вскрытия, эти данные могут быть использованы в статистике по смертности. Доктор, который делает данное заключение, несёт ответственность за достоверность предоставляемых данных», - пояснил Сергей Литус.

ИСТОЧНИК KP.RU