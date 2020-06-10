В Псковской области прикроют маленькие заведения для продажи алкоголя

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:08:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Псковское областное Собрание депутатов приняло новый проект федерального закона от 5 мая по отношению к нашей области

В проекте сообщается, что площадь зала кафе и баров, продающих алкоголь, должна составлять не менее 20 метров, но в регионах возможны свои коррективы по отношению к "наливайкам". В Пскове меры удвоили.

Федеральное предложение неспроста было одобрено к применению в Псковской области, ведь у нас остро стоит проблема "наливаек". Жители множества многоэтажек жалуются на нарушения общественного порядка.

Площадь зала в сорок метров должно позволить сохранить баланс интересов предпринимателей, чья деятельность осуществляется с соблюдением всех норм и правил, и жителей домов, чьи права нарушались недобросовестными предпринимателями.

В рамках анализа заведений, на данный момент выявлено порядка 94 объекта, торгующих алкоголем. Из них 35 расположены в многоквартирных домах. И только одно заведение имело размер зала более 20 метров.

В эту статистику не попадают ИП, торгующие пивом, пивными напитками, пуаре и медовухой - на осуществление этой деятельности не требуется лицензия на розничную продажу. Но новые требования вскоре коснутся и этих объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU