В Псков приехали медики из Боткинской больницы на помощь больным с COVID-19

10 Июнь 2020 2020-06-10T22:03:07+03:00

В составе бригады пять врачей и один медбрат

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Сегодня, 10 июля, в Псков прибыла вторая бригада специалистов из Москвы для помощи псковским медикам в борьбе с пандемией.

В числе специалистов пять врачей и один медбрат. Они направлены из Боткинской больницы, где в течение двух месяцев лечили пациентов с тяжелой формой протекания болезни.

Бригаду встретил заместитель председателя комитета здравоохранения Денис Сачков: "В первую очередь хочется сказать спасибо предыдущей команде. Сейчас они отправляются домой, но мы до последнего хотели задержать хоть одного специалиста. До самого автобуса они отвечали на наши вопросы и делились опытом".

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Руководитель группы - врач-хирург Сергей Лебедев, в Москве он также является главой Боткинского COVID-центра: "Более одного месяца мы помогали больным в Боткинской больнице. Мы будем делится всем, что знаем. Все, что у нас есть, передадим псковским врачам, чтобы сократить количество заболеваемости и завершить распространение инфекции".

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ИСТОЧНИК KP.RU