2020-06-10T22:03:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Псков приехали медики из Боткинской больницы на помощь больным с COVID-19

Чернышева Ольга
Поделиться:
В составе бригады пять врачей и один медбратВ составе бригады пять врачей и один медбрат
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 июля, в Псков прибыла вторая бригада специалистов из Москвы для помощи псковским медикам в борьбе с пандемией.

В числе специалистов пять врачей и один медбрат. Они направлены из Боткинской больницы, где в течение двух месяцев лечили пациентов с тяжелой формой протекания болезни.

Бригаду встретил заместитель председателя комитета здравоохранения Денис Сачков: "В первую очередь хочется сказать спасибо предыдущей команде. Сейчас они отправляются домой, но мы до последнего хотели задержать хоть одного специалиста. До самого автобуса они отвечали на наши вопросы и делились опытом".

.

.

Руководитель группы - врач-хирург Сергей Лебедев, в Москве он также является главой Боткинского COVID-центра: "Более одного месяца мы помогали больным в Боткинской больнице. Мы будем делится всем, что знаем. Все, что у нас есть, передадим псковским врачам, чтобы сократить количество заболеваемости и завершить распространение инфекции".

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ураган снес крыши и перекрыл дороги в нескольких районах Псковской области
Врач-эпидемиолог из столичной бригады рассказала "Комсомолке", что ее связывает с Псковской областью
В Псков приехали медики из Боткинской больницы на помощь больным с COVID-19
В Псковской области прикроют маленькие заведения для продажи алкоголя
Псковский профессор рассказал, как составляется статистика умерших от коронавируса
"Комсомолка" рассказывает, что делать иностранным студентам с визой и как поступить в вуз в 2020 году
"Комсомолка" рассказывает, что делать иностранным студентам с визой и как поступить в вуз в 2020 году
У Старого Изборска произошло смертельное ДТП
В День России псковичам подарят воздушный парад "Мирное небо России"
На Чудском озере создадут диораму Ледового побоища
20-летний житель Новоржева вывел из горящего дома женщину и пятеро детей
Лосенку Гоше требуется помощь неравнодушных псковичей