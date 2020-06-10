В Псков приехали медики из Боткинской больницы на помощь больным с COVID-19
Сегодня, 10 июля, в Псков прибыла вторая бригада специалистов из Москвы для помощи псковским медикам в борьбе с пандемией.
В числе специалистов пять врачей и один медбрат. Они направлены из Боткинской больницы, где в течение двух месяцев лечили пациентов с тяжелой формой протекания болезни.
Бригаду встретил заместитель председателя комитета здравоохранения Денис Сачков: "В первую очередь хочется сказать спасибо предыдущей команде. Сейчас они отправляются домой, но мы до последнего хотели задержать хоть одного специалиста. До самого автобуса они отвечали на наши вопросы и делились опытом".
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Руководитель группы - врач-хирург Сергей Лебедев, в Москве он также является главой Боткинского COVID-центра: "Более одного месяца мы помогали больным в Боткинской больнице. Мы будем делится всем, что знаем. Все, что у нас есть, передадим псковским врачам, чтобы сократить количество заболеваемости и завершить распространение инфекции".
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ИСТОЧНИК KP.RU