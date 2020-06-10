Врач-эпидемиолог из столичной бригады рассказала "Комсомолке", что ее связывает с Псковской областью

10 Июнь 2020 2020-06-11T00:02:29+03:00

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Сегодня в Псков прибыла вторая бригада специалистов для помощи в лечении больных коронавирусом. Всего шесть человек, пять врачей и один медбрат.

Специалисты прибыли на автобусе в обычной одежде, можно сказать, что ничего не выдавало их миссию на последующие две недели. Только специальные респираторные маски на лицах совсем не похожи на те, что носят обычные горожане.Их поселили на базе отдыха "Раздолье", как и их предшественников. Дали время переодеться в униформу и поужинать.

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Перед походом в столовую "Комсомолка" успела пообщаться с единственной в бригаде девушкой. Врач-эпидемиолог Оксана Гребенюк еще до поездки в Псков знала, что ее задача будет заключаться в консультировании псковских врачей при маршрутизации больных, распределении потоков с правильным делением их на зоны (красным и зеленым) и с логистикой больных, которые не страдают ковид.

Как отреагировала ваша семья на отъезд в Псков?

Спокойно. Это моя работа, я врач-эпидемиолог. Для нас это уже обычная, штатная ситуация.

Кто вас ждет в Москве?

Детей у меня нет. Поэтому дома ждут родители и молодой человек. Все понимают и очень поддерживают.

А сами не боялись заразиться вирусом, ведь, каждый день общаетесь с пациентами?

Нет, если всеми средствами индивидуальной защиты обеспечат, то чего бояться?

Были ли ранее в Пскове?

Да, я жила в городе Остров несколько лет. Но сейчас главное - это работа. Работаем на позитиве. [улыбается] Так что, чем сможем, обязательно поможем.

Оксана Гребенюк семь лет посвятила учебе на медико-профилактическом факультете, кафедры эпидемиологии и доказательной медицины в университете им. И. М. Сеченова. А в 2017 году получила заветный диплом об образовании. И вот, уже четыре года с отличием работает в больнице Боткина. Сегодня ее профессия, как никогда актуальна и необходима людям, Пскову. Той самой области, где когда-то прожила несколько лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU