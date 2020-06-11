В Псковской области выявлено 110 новых случаев заражения

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:36:40+03:00

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 10 июня, увеличилось на 110 человек и достигло 1 535 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 32 человек и достигло 527, а число умерших равно 12.

Также по данным на утро 11 июня в регионе за все время было сделано 29 835 тестов на коронавирус (суточный прирост +928).

Статистика по районам:

Псков – 396

Великие Луки – 278

Островский район – 137

Псковский район – 106

Порховский район - 101

Великолукский район – 83

Дновский район - 65

Плюсский район – 62

Невельский район - 61

Гдовский район – 40

Новосокольнический район - 38

Опочецкий район – 27

Дедовичский район – 24

Струго-Красненский район – 23

Палкинский район - 17

Печорский район – 17

Новоржевский район – 13

Себежский район – 11

Бежаницкий район - 6

Пустошкинский район – 6

Куньинский район – 6

Пыталовский район – 5

Пушкиногорский район - 4

Локнянский район - 4

Красногородский район – 4

Усвятский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU