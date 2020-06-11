В Псковской области выявлено 110 новых случаев заражения
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 10 июня, увеличилось на 110 человек и достигло 1 535 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 32 человек и достигло 527, а число умерших равно 12.
Также по данным на утро 11 июня в регионе за все время было сделано 29 835 тестов на коронавирус (суточный прирост +928).
Статистика по районам:
Псков – 396
Великие Луки – 278
Островский район – 137
Псковский район – 106
Порховский район - 101
Великолукский район – 83
Дновский район - 65
Плюсский район – 62
Невельский район - 61
Гдовский район – 40
Новосокольнический район - 38
Опочецкий район – 27
Дедовичский район – 24
Струго-Красненский район – 23
Палкинский район - 17
Печорский район – 17
Новоржевский район – 13
Себежский район – 11
Бежаницкий район - 6
Пустошкинский район – 6
Куньинский район – 6
Пыталовский район – 5
Пушкиногорский район - 4
Локнянский район - 4
Красногородский район – 4
Усвятский район - 1
ИСТОЧНИК KP.RU