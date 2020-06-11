На 3 недели перекроют проезд по улице Алёхина

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:59:21+03:00

На данном участке дороги будут проводить плановые ремонтные работы на тепловых сетях

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Сегодня МП города Пскова «Псковские тепловые сети» сообщило о плановом перекрытии движения по улице Алехина с 15 июня по 6 июля.

Сообщается, что движение будет перекрыто на участке в районе улицы Алёхина, дом №20 (СОШ № 3), и жилого дома по адресу Алёхина, дом №26.

На данном участке дороги будут проводить плановые ремонтные работы на тепловых сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU