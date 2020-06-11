На борьбу с борщевиком в Пскове отдадут порядка 700 тысяч рублей

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:48:46+03:00

Проблемной областью в борьбе с борщевиком является Ленинградское шоссе

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В Пскове начали борьбу с борщевиком по двухлетнему муниципальному контракту с ООО «Терра Агро» на сумму 687 315 рублей.

К 8 июля уже был обработан район Кресты. Как сообщила глава города Елена Полонская, которая инспектирует выполненные по контракту работы, проблемной областью сейчас является Ленинградское шоссе.

«Борщевик погибает после обработки в период от 10 до 14 дней". Подрядчик обязался выполнить повторную обработку за свой счет, если растение не погибнет выбранных территориях.

Что касается близлежащих домовых территорий, то подрядчик объяснил, что эта зона ответственности ложится на управляющие компании.

Подрядчик обязался выполнить повторную обработку за свой счет

ИСТОЧНИК KP.RU