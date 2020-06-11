Невельчанин получил условный срок за сбитого насмерть пенсионера
В Невельском районе 26-летний водитель сбил 70-летнего пенсионера, телесные повреждения были оценены как повлекшие тяжкий вред здоровью человека со смертельным исходом. Но молодой человек отделался условным сроком.
Это событие произошло еще 6 ноября прошлого года. Молодой человек за рулем ВАЗ-21140, проезжая по улице Ленкоммуны, совершил наезд на пенсионера, который шел по краю дороги.
Суд назначил виновному лишение свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года. Так же молодой человек лишён права работать на транспортных средствах сроком до 2 лет.
Как сообщили в областной прокуратуре: "Суд посчитал, что водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия и из-за плохой видимости, вызванной запотевшим лобовым стеклом в автомобиле, совершил наезд на пешехода".
ИСТОЧНИК KP.RU