2020-06-11T16:29:18+03:00
Общество

Псковичам предлагают посмотреть концерт к Дню медицинского работника из автомобилей

Ольга Чернышева
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К 16:00 и 20:00 жителей области приглашают на базу отдыха «Скай Ранчо»К 16:00 и 20:00 жителей области приглашают на базу отдыха «Скай Ранчо»
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В День медицинского работника и в рамках акции "Спасибо медикам", 21 июня в Псковской области состоятся два благотворительных концерта.

К 16:00 и 20:00 жителей области приглашают на базу отдыха «Скай Ранчо», которая находится в двух километрах от Изборска. Концерты пройдут под открытым небом, но гостям праздника предлагают посмотреть программу из собственных машин.

Для этого сцену и экран установят на самой парковке базы отдыха. Стоимость машиноместа – 1000 рублей. Но для тех, кто не сможет поприсутствовать лично, концерт будут транслировать в соцсетях.

Основная цель акции - собрать средства для медиков, которые переболели коронавирусной инфекцией.

В концерте (16+) выступят музыканты города Пскова, группы «Красивая», Квартет Аркадия Галковского, «Drum&jazz», «Radio band», «Капитан Смоллетт», «Постоянные».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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