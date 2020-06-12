В Псковской области 16 человек погибло от пандемии
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 11 июня, увеличилось на 100 человек и достигло 1 635 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 21 человек и достигло 548, а число умерших равно 16.
Также по данным на утро 12 июня в регионе за все время было сделано 30737 тестов на коронавирус (суточный прирост +902).
Статистика по районам:
Псков – 420
Великие Луки – 303
Островский район – 144
Псковский район – 111
Порховский район - 104
Великолукский район – 93
Дновский район - 73
Плюсский район – 64
Невельский район - 63
Гдовский район – 40
Новосокольнический район - 40
Опочецкий район – 27
Печорский район – 27
Дедовичский район – 26
Струго-Красненский район – 23
Палкинский район - 17
Новоржевский район – 13
Себежский район – 11
Пустошкинский район – 6
Бежаницкий район - 6
Куньинский район – 6
Пыталовский район – 5
Пушкиногорский район - 4
Красногородский район – 4
Локнянский район - 4
Усвятский район - 1
ИСТОЧНИК KP.RU