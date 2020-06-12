2020-06-12T12:48:53+03:00
Общество

В Псковской области 16 человек погибло от пандемии

Ольга Чернышева
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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 11 июня, увеличилось на 100 человек и достигло 1 635 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 21 человек и достигло 548, а число умерших равно 16.

Также по данным на утро 12 июня в регионе за все время было сделано 30737 тестов на коронавирус (суточный прирост +902).

Статистика по районам:

Псков – 420

Великие Луки – 303

Островский район – 144

Псковский район – 111

Порховский район - 104

Великолукский район – 93

Дновский район - 73

Плюсский район – 64

Невельский район - 63

Гдовский район – 40

Новосокольнический район - 40

Опочецкий район – 27

Печорский район – 27

Дедовичский район – 26

Струго-Красненский район – 23

Палкинский район - 17

Новоржевский район – 13

Себежский район – 11

Пустошкинский район – 6

Бежаницкий район - 6

Куньинский район – 6

Пыталовский район – 5

Пушкиногорский район - 4

Красногородский район – 4

Локнянский район - 4

Усвятский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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