Псковская область подключилась к акции «Окна России»

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:30:58+03:00

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В честь Дня России по старой традиции школьники и их родители украсили свои окна рисунками и надписями с любовью о родине. Акция приобрела широчайший масштаб в связи с карантинными мерами.

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Окна наряжены флагами, сердечками, цветами, голубями и не только своих квартир, но и образовательных учреждений. В флешмобе участвует Псковский Педагогический комплекс, Псковский государственный университет, Детская музыкальная школа им. М. П. Мусоргского и другие.

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Чтобы объединить флешмоб по всей России, люди выкладывают фотографии с хештегами #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссиию #МояРоссия #ДеньРоссии.

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Фото из социальной сети ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU