2020-06-12T15:58:43+03:00
Общество

Псковичей приглашают на бесплатный вебинар от Зоозащиты

Ольга Чернышева
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Фото: Зоозащита г. ПсковФото: Зоозащита г. Псков
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Сегодня, 12 июня, приют для животных "Зоозащита", среди псковичей он больше знаком как "Лесопилка", решил в формате онлайн-конференции поделиться опытом и методическими материалами о том, как проводить уроки гуманного отношения в школах.

Как сообщили в Зоозащите, конференция состоится на платформе ZOOM и будет доступна любому желающему, организаторы объяснили выбранную тему: "мы считаем - это самое важное и нужное направление работы, потому что так мы учим детей быть ответственными и бережно относиться к нашим меньшим братьям. Дети вырастут, а это знание за ними останется".

Конференция состоится 17 июня в 19:00, записаться можно по ссылке в гугл форме. Длительность онлайн-встречи составит 30 минут, а в конце можно будет задать организаторам интересующие вопросы. Тем, кто запишется, предоставят методические материалы в электронном формате для дальнейшего использования в собственных целях.

Ссылка на регистрацию доступна на официальной странице Зоозащиты в ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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