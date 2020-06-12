Москвичи перерисовали нецензурное граффити с обращением к псковским врачам
На официальном сайте города Пскова сообщили о новом граффити «спасибо» врачам, которое появилось напротив горбольницы.
Трое молодых москвичей из команды «Spraypassion» нарисовали на гаражах напротив городской больницы граффити «спасибо» врачам, борющимся на передовой за здоровье граждан в период пандемии COVID-19. Граффити нарисовано в рамках социального проекта в поддержку медицинских работников.
Ранее на этой стене уже «красовалась» надпись #ВрачиГероиНашегоВремени.
Фото из социальных сетей
Чуть позже у граффити появилась нецензурная приписка. Жители города Пскова в социальных сетях не один раз писали о том, что надпись необходимо закрасить.
Фото: Наталья Гадкова
Ребята из команды «Spraypassion» решили «ответить» на граффити неизвестных художников с нецензурной припиской и придать граффити новое, позитивное звучание
«Мы делаем то же самое, но в другой оболочке. Это ответ на вандализм актом созидания», - прокомментировали ребята.
Фото с официального сайта города Пскова
Они отметили, что их вдохновила история борьбы стрит-арта, в которой художники «доделывали» работы друг друга,
Участники команды «Spraypassion» занимаются граффити профессионально, и это их не первая крупная работа.
ИСТОЧНИК KP.RU