2020-06-12T17:34:22+03:00
Общество

Москвичи перерисовали нецензурное граффити с обращением к псковским врачам

Уличное представление: действие в трёх актах. Как московские граффитчики поддержали начинающих псковских «художников»
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Фото с официального сайта города ПсковаФото с официального сайта города Пскова
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На официальном сайте города Пскова сообщили о новом граффити «спасибо» врачам, которое появилось напротив горбольницы.

Трое молодых москвичей из команды «Spraypassion» нарисовали на гаражах напротив городской больницы граффити «спасибо» врачам, борющимся на передовой за здоровье граждан в период пандемии COVID-19. Граффити нарисовано в рамках социального проекта в поддержку медицинских работников.

Ранее на этой стене уже «красовалась» надпись #ВрачиГероиНашегоВремени.

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Чуть позже у граффити появилась нецензурная приписка. Жители города Пскова в социальных сетях не один раз писали о том, что надпись необходимо закрасить.

Фото: Наталья Гадкова

Фото: Наталья Гадкова

Ребята из команды «Spraypassion» решили «ответить» на граффити неизвестных художников с нецензурной припиской и придать граффити новое, позитивное звучание

«Мы делаем то же самое, но в другой оболочке. Это ответ на вандализм актом созидания», - прокомментировали ребята.

Фото с официального сайта города Пскова

Фото с официального сайта города Пскова

Они отметили, что их вдохновила история борьбы стрит-арта, в которой художники «доделывали» работы друг друга,

Участники команды «Spraypassion» занимаются граффити профессионально, и это их не первая крупная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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