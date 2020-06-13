По всей России начали появляться граффити героям 2020 года

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:00:17+03:00

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По всей России начали появляться граффити в поддержку врачам, которые борются с коронавирусом. Так у наших соседей в Великом Новгороде всего за три дня появился собирательный образ медика, на стене пятиэтажного дома.

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Настенная живопись появилась в Москве, Ленобласти, Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре и многих других городах. Художники вдохновляются героями 2020 года и победой над пандемией. Это превратилось в масштабный флешмоб.

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Напомним: вчера мы рассказывали о том, как Москвичи перерисовали нецензурное граффити с обращением к псковским врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU