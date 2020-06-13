По всей России начали появляться граффити героям 2020 года
.
Изменить размер текста:
По всей России начали появляться граффити в поддержку врачам, которые борются с коронавирусом. Так у наших соседей в Великом Новгороде всего за три дня появился собирательный образ медика, на стене пятиэтажного дома.
.
Настенная живопись появилась в Москве, Ленобласти, Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре и многих других городах. Художники вдохновляются героями 2020 года и победой над пандемией. Это превратилось в масштабный флешмоб.
.
Напомним: вчера мы рассказывали о том, как Москвичи перерисовали нецензурное граффити с обращением к псковским врачам.
ИСТОЧНИК KP.RU