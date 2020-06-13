В Псковской области 105 человек заразились коронаворусом

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:30:35+03:00

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 12 июня, увеличилось на 105 человек и достигло 1 740 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 5 человек и достигло 553, а число умерших равно 14.

Также по данным на утро 13 июня в регионе за все время было сделано 31 359 тестов на коронавирус (суточный прирост +622).

Статистика по районам:

Псков – 462

Великие Луки – 329

Островский район – 145

Псковский район – 125

Порховский район - 104

Великолукский район – 96

Дновский район - 75

Плюсский район – 66

Невельский район - 65

Гдовский район – 45

Новосокольнический район - 42

Опочецкий район – 27

Печорский район – 27

Дедовичский район – 26

Струго-Красненский район – 23

Палкинский район - 17

Новоржевский район – 14

Себежский район – 12

Куньинский район – 9

Пустошкинский район – 6

Бежаницкий район - 6

Пыталовский район – 5

Пушкиногорский район - 5

Красногородский район – 4

Локнянский район - 4

Усвятский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU