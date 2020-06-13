В Псковской области 105 человек заразились коронаворусом
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 12 июня, увеличилось на 105 человек и достигло 1 740 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 5 человек и достигло 553, а число умерших равно 14.
Также по данным на утро 13 июня в регионе за все время было сделано 31 359 тестов на коронавирус (суточный прирост +622).
Статистика по районам:
Псков – 462
Великие Луки – 329
Островский район – 145
Псковский район – 125
Порховский район - 104
Великолукский район – 96
Дновский район - 75
Плюсский район – 66
Невельский район - 65
Гдовский район – 45
Новосокольнический район - 42
Опочецкий район – 27
Печорский район – 27
Дедовичский район – 26
Струго-Красненский район – 23
Палкинский район - 17
Новоржевский район – 14
Себежский район – 12
Куньинский район – 9
Пустошкинский район – 6
Бежаницкий район - 6
Пыталовский район – 5
Пушкиногорский район - 5
Красногородский район – 4
Локнянский район - 4
Усвятский район - 1
ИСТОЧНИК KP.RU