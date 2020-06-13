2020-06-13T11:05:32+03:00
Общество

"Комсомолка" расскажет, как псковичи отпраздновали День России

Ольга Чернышева
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Состоялся самый необычный День России за всю историюСостоялся самый необычный День России за всю историю
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Вчера, 12 июня, состоялся самый необычный День России за всю историю, ведь он проходил без массовых гуляний и песен о России с каждой сцены города. Не было парусной регаты и выступлений воздухоплавателей. Но все равно наш душевный псковский народ показал, где начинается Россия.

В связи с эпидемиологической обстановкой, жители Пскова со всей страной отмечали традиционный праздник не выходя из дома. Но каждый сделал свой маленький вклад в праздничное убранство города.

В День России во многих домах и учреждениях города подключились к флешмобу "Флаги России", вывесив флаг в окнах. Также украсили и дороги и центробанк города Пскова.

"Испеки пирог и скажи спасибо"

"Испеки пирог и скажи спасибо"

Множество детей создали прекрасные экспозиции на окнах собственными руками. Флешмоб "Окна России" завоевал максимальную популярность у Псковских ребятишек. Мы уже рассказывали, какие прекрасные праздничные окна появились у наших горожан. Голуби, радуги, шары и флаги рисовали маленькие псковичи.

"Окна России"

"Окна России"

"Испеки пирог и скажи спасибо" - эта акция также была поддержана в Пскове. Задание: испечь пирог и подарить тому, кого особенно хочется поблагодарить, а на пироге разместить маленький триколор. Рассказать об этом и подарить, конечно же, можно было через социальные сети. Вот к примеру, Георгий Иванов из 5Д класса Псковского педагогического комплекса порадовал друзей своим творением.

"Испеки пирог и скажи спасибо"

"Испеки пирог и скажи спасибо"

Не менее увлекательным мероприятием, собравшим немало участников, стал флешмоб в Tik Tok "Россия в каждом доме". Для того, чтобы поучаствовать, нужно было записать видео. В нем за ограниченное время найти дома предметы нужного цвета и показать в камеру. Подложка с песней "Белый! Синий! Красный!" подсказывала, какой предмет сейчас нужно оперативно отыскать.

Но граффити, которое подарили московские уличные художники псковским врачам в День России запомнится городу еще на долго. Историю читайте в нашем материале: https://www.pskov.kp.ru/online/news/3906808/

ИСТОЧНИК KP.RU

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