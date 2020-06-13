Псковичи увидели парад катков в День России
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Псковичи в социальной сети ВКонтакте разместили фотографии с внушительной колонной асфальтоукладочных катков. Сразу по сети разошлись комментарии ,что такой подарок Пскову в День России сделали вместо воздушного парада.
Парад воздухоплавателей и групп малой авиации должен был состоятся 12 июня, но из за не спадающей эпидемиологической обстановки, парад решили отменить.
Напоминаем, что с 15 июня на 3 недели перекроют проезд по улице Алёхина.
ИСТОЧНИК KP.RU