Погода в Псковской области сегодня удивит разнообразием

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:06:36+03:00

Грозы, дожди и солнце, погода в Псковско

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Сегодня, 13 июня, в Псковской области обещают преимущественно облачную погоду с прояснениями, днем температура воздуха в некоторых районах поднимется до +25 градусов.

ГУ МЧС РФ сообщает о высоком атмосферном давлении и грозах с кратковременными дождями в нескольких районах области.

Напомним, недавно мы рассказывали о грозах и урагане, который обрушился на Бежаницкую и Локнянскую область, администрация области оперативно справилась с разрушениями и выделила районам средства для восстановления повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU