2020-06-13T12:10:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще два человека умерли от COVID-19 в Псковской области

Анна Лаба
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Сегодня в 11:40 губернатор Псковской области обновил статистику COVID-19.

В статистике изменились данные скончавшихся от вируса. Ещё утром мы сообщали о 14 смертях за весь период пандемии на территории Псковской области, сейчас показатель неутешительный - ещё двое погибло.

«По информации, которой располагает региональный оперативный штаб, в Псковской области зафиксировано 14 летальных исходов, причиной которых стало заражение коронавирусом. Сейчас нам пришло подтверждение еще по двум. Нам пока неизвестны фамилии еще трёх человек, данными о которых оперируют федеральный штаб. Мы запросили информацию у Москвы, сейчас идет сверка данных», - заявил советник губернатора Антон Сергеев.

Недавно мы рассказывали, как составляется статистика умерших от коронавируса и почему её приходится ждать не один день. Неудивительно, что в данных возможны внезапные изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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