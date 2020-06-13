Еще два человека умерли от COVID-19 в Псковской области
Сегодня в 11:40 губернатор Псковской области обновил статистику COVID-19.
В статистике изменились данные скончавшихся от вируса. Ещё утром мы сообщали о 14 смертях за весь период пандемии на территории Псковской области, сейчас показатель неутешительный - ещё двое погибло.
«По информации, которой располагает региональный оперативный штаб, в Псковской области зафиксировано 14 летальных исходов, причиной которых стало заражение коронавирусом. Сейчас нам пришло подтверждение еще по двум. Нам пока неизвестны фамилии еще трёх человек, данными о которых оперируют федеральный штаб. Мы запросили информацию у Москвы, сейчас идет сверка данных», - заявил советник губернатора Антон Сергеев.
Недавно мы рассказывали, как составляется статистика умерших от коронавируса и почему её приходится ждать не один день. Неудивительно, что в данных возможны внезапные изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU