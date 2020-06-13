2020-06-13T12:55:11+03:00
Общество

Поисковики съедутся в Невельскую область на поиски пропавших без вести солдат

Ольга Чернышева
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Фото: поисковый отряд "Гвоздика"Фото: поисковый отряд "Гвоздика"
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На официальной странице поискового отряда "Гвоздика" города Невеля опубликовали положение о "Вахте памяти" в 2020 году.

В нем сообщается, что "Вахта" состоится с 5 по 15 августа в Невельском районе Псковской области. Экспедицию организовывает поисковый отряд "Гвоздика", состоящий в объединении "След пантеры" общественной организации "Поисковое движение России".

Поисковики ежегодно два раза в год организуют официальный массовые экспедиции, на которые приезжают поисковики из всех районов области и ближнего зарубежья. Традиционно - это областная международная в мае и молодежная в августе.

В этом году областная Вахта памяти не смогла состояться - ее даты выпали на пик карантина во всем мире. Но летнюю Вахту планируется провести по традиции, в Невельском районе. Но в этот раз она не будет исключительно молодежной, как 10 лет подряд, а соберет всех желающих поисковиков.

Дата проведения "Вахты памяти" может изменится в связи с эпидемиологической ситуацией. Заявку на регистрацию участников можно найти в Положении на официальной странице поискового отряда "Гвоздика" в ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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