В Великих Луках отремонтируют более 40 дворов
Список дворов сформирован по просьбе местных жителей
Изменить размер текста:
Сегодня, 13 июня, замглавы города Великие Луки Николай Андросович сообщил о плане ремонтных работ в 41 дворе, а также придомовых территориях и благоустройствах детских площадок.
Список дворов сформирован по просьбе местных жителей и рассчитан из финансовой возможности. В план ремонта на 2020 год вошли не только дворы, но 5 детских площадок, а также дороги по улице Некрасова д.11, Гастелло д.9.
На улице Ботвина д. 1 корп. 5 отремонтируют дорожное покрытие и поставят современную игровую площадку.
ИСТОЧНИК KP.RU