В Великих Луках отремонтируют более 40 дворов

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:33:46+03:00

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Сегодня, 13 июня, замглавы города Великие Луки Николай Андросович сообщил о плане ремонтных работ в 41 дворе, а также придомовых территориях и благоустройствах детских площадок.

Список дворов сформирован по просьбе местных жителей и рассчитан из финансовой возможности. В план ремонта на 2020 год вошли не только дворы, но 5 детских площадок, а также дороги по улице Некрасова д.11, Гастелло д.9.

На улице Ботвина д. 1 корп. 5 отремонтируют дорожное покрытие и поставят современную игровую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU