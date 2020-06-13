ПсковГУ приглашает на "Ночь науки" в формате видеоигры

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:17:26+03:00

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В ПсковГУ ежегодно проходит фестивать «Ночь науки», в этом году он пройдёт на виртуальной площадке видеоигры Minecraft.

Справка: Minecraft – это компьютерная игра с неограниченной реальностью, где мир, как и ты сделаны из блоков.

Визуально игра похожа на конструктор «Лего», только возможностей у нее порядком больше, к примеру, можно построить точную копию университета, чем и занялись студенты ПсковГУ. Теперь же, в этой пиксельной реальности пройдет и "Ночь науки" в условиях самоизоляции.

Любому человеку будет доступно и понятно, даже если не знаком с миром Minecraft.

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«Участников ждёт научный квест в компьютерной копии вуза. Главная задача - собрать шифр, выполняя различные задания, отвечая на необычные вопросы и пробираясь через лабиринты, и, в конце концов, открыть таинственную дверь» - передает пресс-центр ПсковГу.

Возрастные ограничения 7+, за порядком будет следить модератор. Участники смогут придумать имя своему персонажу и загрузить его внешний облик. Общаться с ними будут ведущие фестиваля по Discord.

Чтобы не опоздать, организаторы советуют заранее ознакомиться с инструкцией по подключению.

Начало 18 июня в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU