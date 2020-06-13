"Доверять людям заново": семь хорьков из Санкт-Петербурга доставили в Псков

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:43:30+03:00

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Сегодня, 13 июня, псковский клуб декоративного хорьководства "Скобарёк" сообщил на официальной странице в Инстаграм, что к ним попал "десант" из 7 диких хорьков, переданных приютами Санкт-Петербурга.

Администратор группы Клуба в социальной сети Инстаграм Надежда рассказала "Комсомолке", как попали зверята в руки специалистов: "К нам поступила просьба в пристройстве хорьков. Животные поступили к нам 6 июня в результате слаженной работы нашей организации и приютов Санкт-Петербурга. Состояние хорьков вызвало у нас опасения. Все худющие, в диком стрессе, шарахаются при виде рук, а некоторые обороняются при каждом шорохе".

Судьба, говорит Надежда, у всех разная, порой очень жестокая. На протяжении недели все хорьки приходили в себя, сотрудники приюта один за одним приучали зверят кушать корм, играть в игрушки.

"Тогда как наши хорьки участвуют в домашних делах, помогают разбирать вещи, чистить картошку, играют с кошачьей удочкой, то эти хорьки наблюдают за всем со стороны. Они пока бояться подойти и взаимодействовать с человеком, зачастую даже не понимают, для чего нужны игрушки" - рассказала председатель Клуба Надежда Ивина.

Их состояние вызывало у нас опасения.

Ни одного дня не проходило без ухода за новыми постояльцами. Каждый день они изучают новое, знакомятся с мягкими гамаками, подстилками и мисками, ведь в их жизни не было такого удовольствия.

А вчера, 12 июня, всех семерых хорьков кастрировали, привели в порядок когти и уши. Этим занималась ветеринар Елена Матвеева. На все процедуры для самцов ушло порядка полудня.

У одного хорька обнаружили ушные заболевания и теперь предстоит курс терапии. Как сообщили в Клубе, возможно, придется сделать операцию.

Всех хорьков кастрировали, привели в порядок когти и уши

Про животных в приюте рассказывают с любовью и говорят: "к нам приехали три викинга - Бьёрн, Рагнар и Флоки, две мультяшки - Балу и Себастьян, будущий гений Альфред Нобель и звезда кино - Макс".

Еще не скоро хорькам предстоит найти свои любящие и ответственные семьи, ведь перед этим у сотрудников приюта есть еще много важных миссий, которые могут занять не один месяц: "Сначала мы подождем, пока они освоятся и привыкнут к новой обстановке. А потом будут учиться ходить в лоток и доверять людям заново" - сообщила Надежда.

На протяжении недели все хорьки приходили в себя

ИСТОЧНИК KP.RU