2020-06-13T17:21:29+03:00
Общество

Инженерную улицу в Пскове перекроют на две недели

Анна Лаба
Поделиться:
На данном участке дороги будут проводиться ремонтные работыНа данном участке дороги будут проводиться ремонтные работы
Изменить размер текста:

Инженерную улицу в Пскове перекроют с 15 июня – сообщает пресс-центр администрации города Пскова. Ввиду проведения ремонтных работ на водопроводных сетях.

Движение автотранспорта будет перекрыто по дороге-дублеру улицы Инженерная в районе домов №110,114, 118, 120 и 126.

Закрытие произойдет в 9:00 в понедельник, 15 числа, а откроют дорогу в 17:00 во вторник, 30 июня.

Напоминаем также, что в этот день на 3 недели перекроют проезд по улице Алёхина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инженерную улицу в Пскове перекроют на две недели
"Доверять людям заново": семь хорьков из Санкт-Петербурга доставили в Псков
ПсковГУ приглашает на "Ночь науки" в формате видеоигры
Более 100 студентов ПсковГУ создают архивную базу воспоминаний войны на Псковщине
Псковская «Зоозащита» нуждается в волонтерах
В Великих Луках отремонтируют более 40 дворов
Поисковики съедутся в Невельскую область на поиски пропавших без вести солдат
Еще два человека умерли от COVID-19 в Псковской области
Погода в Псковской области сегодня удивит разнообразием
Псковичи увидели парад катков в День России
"Комсомолка" расскажет, как псковичи отпраздновали День России
В Псковской области 105 человек заразились коронаворусом
По всей России начали появляться граффити героям 2020 года
Более 3 миллионов выделят Бежаницкому району на восстановление после урагана
Москвичи перерисовали нецензурное граффити с обращением к псковским врачам
Псковичей приглашают на бесплатный вебинар от Зоозащиты
Псковская область подключилась к акции «Окна России»