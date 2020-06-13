Инженерную улицу в Пскове перекроют на две недели

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:21:29+03:00

На данном участке дороги будут проводиться ремонтные работы

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Инженерную улицу в Пскове перекроют с 15 июня – сообщает пресс-центр администрации города Пскова. Ввиду проведения ремонтных работ на водопроводных сетях.

Движение автотранспорта будет перекрыто по дороге-дублеру улицы Инженерная в районе домов №110,114, 118, 120 и 126.

Закрытие произойдет в 9:00 в понедельник, 15 числа, а откроют дорогу в 17:00 во вторник, 30 июня.

Напоминаем также, что в этот день на 3 недели перекроют проезд по улице Алёхина.

ИСТОЧНИК KP.RU