Инженерную улицу в Пскове перекроют на две недели
На данном участке дороги будут проводиться ремонтные работы
Изменить размер текста:
Инженерную улицу в Пскове перекроют с 15 июня – сообщает пресс-центр администрации города Пскова. Ввиду проведения ремонтных работ на водопроводных сетях.
Движение автотранспорта будет перекрыто по дороге-дублеру улицы Инженерная в районе домов №110,114, 118, 120 и 126.
Закрытие произойдет в 9:00 в понедельник, 15 числа, а откроют дорогу в 17:00 во вторник, 30 июня.
Напоминаем также, что в этот день на 3 недели перекроют проезд по улице Алёхина.
ИСТОЧНИК KP.RU