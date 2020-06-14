Житель Санкт-Петербурга погиб в пожаре в Плюсском районе
В ночь на 13 июня в деревне Модолицы Плюсского района в пожаре погиб мужчина, пишет газета «Плюсский край».
57-летний мужчина приехал в деревню из Санкт-Петербурга на отдых вместе с семьёй.
Как сообщила заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Струго-Красненскому районам Светлана Ланцова, в результате пожара сгорел дачный дом и хлев, кроме этого от огня пострадал автомобиль ВАЗ-2107.
Фото Светланы Ланцовой
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрообогревателя, который стоял на веранде дачного дома или короткое замыкание электропроводки.
В ликвидации возгорания участвовало два отделения 24-й пожарно-спасательной части.
Выяснением всех обстоятельств произошедшей трагедии занимается Следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU