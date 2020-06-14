2020-06-14T12:25:05+03:00
Происшествия

Житель Санкт-Петербурга погиб в пожаре в Плюсском районе

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Фото Светланы ЛанцовойФото Светланы Ланцовой
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В ночь на 13 июня в деревне Модолицы Плюсского района в пожаре погиб мужчина, пишет газета «Плюсский край».

57-летний мужчина приехал в деревню из Санкт-Петербурга на отдых вместе с семьёй.

Как сообщила заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Струго-Красненскому районам Светлана Ланцова, в результате пожара сгорел дачный дом и хлев, кроме этого от огня пострадал автомобиль ВАЗ-2107.

Фото Светланы Ланцовой

Фото Светланы Ланцовой

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрообогревателя, который стоял на веранде дачного дома или короткое замыкание электропроводки.

В ликвидации возгорания участвовало два отделения 24-й пожарно-спасательной части.

Выяснением всех обстоятельств произошедшей трагедии занимается Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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