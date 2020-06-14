В Псковской области вновь увеличилось число погибших от коронавируса

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:47:36+03:00

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 13 июня, увеличилось на 98 человек и достигло 1 838 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 8 человек и достигло 561, а число умерших вновь увеличилось и достигло отметки - 19.

Также по данным на утро 14 июня в регионе за все время было сделано 31 979 тестов на коронавирус (суточный прирост +620).

Статистика по районам:

Псков – 487

Великие Луки – 364

Островский район – 149

Псковский район – 133

Порховский район - 105

Великолукский район – 101

Дновский район - 75

Плюсский район – 67

Невельский район - 65

Гдовский район – 46

Новосокольнический район - 48

Опочецкий район – 27

Печорский район – 28

Дедовичский район – 28

Струго-Красненский район – 27

Палкинский район - 18

Новоржевский район – 14

Себежский район – 13

Куньинский район – 11

Пустошкинский район – 6

Бежаницкий район - 6

Пыталовский район – 5

Пушкиногорский район - 5

Красногородский район – 5

Локнянский район - 4

Усвятский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU