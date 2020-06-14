В Псковской области вновь увеличилось число погибших от коронавируса
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 13 июня, увеличилось на 98 человек и достигло 1 838 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 8 человек и достигло 561, а число умерших вновь увеличилось и достигло отметки - 19.
Также по данным на утро 14 июня в регионе за все время было сделано 31 979 тестов на коронавирус (суточный прирост +620).
Статистика по районам:
Псков – 487
Великие Луки – 364
Островский район – 149
Псковский район – 133
Порховский район - 105
Великолукский район – 101
Дновский район - 75
Плюсский район – 67
Невельский район - 65
Гдовский район – 46
Новосокольнический район - 48
Опочецкий район – 27
Печорский район – 28
Дедовичский район – 28
Струго-Красненский район – 27
Палкинский район - 18
Новоржевский район – 14
Себежский район – 13
Куньинский район – 11
Пустошкинский район – 6
Бежаницкий район - 6
Пыталовский район – 5
Пушкиногорский район - 5
Красногородский район – 5
Локнянский район - 4
Усвятский район - 1
ИСТОЧНИК KP.RU