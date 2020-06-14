Аист Гусар из «Дома белого аиста» погиб на линии электропередач

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:12:00+03:00

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В социальных сетях волонтерского центра "Дом Белого Аиста" сообщили о смерти ручного аиста Гусара.

Сообщается, что 12 июня Гусар возвращался к своему гнезду, где его самка насиживала позднюю кладку. Аист, пролетая над электрическими проводами, шеей и крылом коснулся двух токонесущих проводов воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. Аист умер мгновенно.

В группе отметили, что эта линия не считается опасной для птиц, так что птицезащиту на неё не ставят.

В «Белом Аисте» живет еще одна пара, Себежанка и Силантий. Как пишут в группе, в апреле Гусар «соблазнял» Себежанку, едва не увёл её от мужа. Однако потом к нему в достроенное гнездо прилетела взрослая самка.

Фото из группы "Дом белого Аиста"

После смерти «мужа» она осталась в гнезде, всё ещё насиживающая кладку. До вылупления птенцов оставалось всего ничего, 1 - 2 дня. Полтора дня аистиха провела в гнезде, тревожно озираясь по сторонам и высматривая мужа.

Линии электропередачи в наибольшей степени ответственны за гибель аистов во всём мире. Птицы погибают как от поражения электрическим током, так и разбившись о провода.

ИСТОЧНИК KP.RU