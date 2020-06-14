2020-06-14T11:12:00+03:00
Общество

Аист Гусар из «Дома белого аиста» погиб на линии электропередач

Анастасия Тарасова
Поделиться:
Аист Гусар. Фото из группы "Дом белого Аиста"Аист Гусар. Фото из группы "Дом белого Аиста"
Изменить размер текста:

В социальных сетях волонтерского центра "Дом Белого Аиста" сообщили о смерти ручного аиста Гусара.

Сообщается, что 12 июня Гусар возвращался к своему гнезду, где его самка насиживала позднюю кладку. Аист, пролетая над электрическими проводами, шеей и крылом коснулся двух токонесущих проводов воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. Аист умер мгновенно.

В группе отметили, что эта линия не считается опасной для птиц, так что птицезащиту на неё не ставят.

В «Белом Аисте» живет еще одна пара, Себежанка и Силантий. Как пишут в группе, в апреле Гусар «соблазнял» Себежанку, едва не увёл её от мужа. Однако потом к нему в достроенное гнездо прилетела взрослая самка.

Фото из группы "Дом белого Аиста"

Фото из группы "Дом белого Аиста"

После смерти «мужа» она осталась в гнезде, всё ещё насиживающая кладку. До вылупления птенцов оставалось всего ничего, 1 - 2 дня. Полтора дня аистиха провела в гнезде, тревожно озираясь по сторонам и высматривая мужа.

Линии электропередачи в наибольшей степени ответственны за гибель аистов во всём мире. Птицы погибают как от поражения электрическим током, так и разбившись о провода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковича отправили в СИЗО из-за постов во «Вконтакте»
Жители деревни Фишнёво рассказывают о восстановлении после урагана
Новая противопожарная техника поступила в Псковскую область
Жительница деревни Фишнёво сняла две завораживающие небесные воронки перед ураганом
На Псков надвигается затяжной грозовой фронт
Завтра бюджетники начнут работать по особому режиму
Медработники Великих Лук умоляют о помощи
Псковичи смогут посмотреть памятник "Тысячелетие России" из своего дома
Родился в рубашке: пскович перевернулся в машине 9 раз и остался жив
За информацию о похитителе велосипеда обещают награду в 30 тысяч рублей
Житель Санкт-Петербурга погиб в пожаре в Плюсском районе
"Комсомолка" рассказывает: кто с 1 июля может рассчитывать на повышение пенсии
Медикам Псковской области вручат награду за работу с больными коронавируом
Аист Гусар из «Дома белого аиста» погиб на линии электропередач