2020-06-14T11:26:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Медикам Псковской области вручат награду за работу с больными коронавируом

Ольга Чернышева
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Церемония награждения состоится 21 июня, в День медицинского работникаЦеремония награждения состоится 21 июня, в День медицинского работника
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Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила о вручении врачам Псковской области государственных и региональных наград уже в этом месяце.

Сообщается, что церемония награждения состоится 21 июня, в День медицинского работника. Специалистам вручат награды Министерства РФ, благодарность президента и региональные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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