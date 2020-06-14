Медикам Псковской области вручат награду за работу с больными коронавируом
Церемония награждения состоится 21 июня, в День медицинского работника
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Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила о вручении врачам Псковской области государственных и региональных наград уже в этом месяце.
Сообщается, что церемония награждения состоится 21 июня, в День медицинского работника. Специалистам вручат награды Министерства РФ, благодарность президента и региональные награды.
ИСТОЧНИК KP.RU