"Комсомолка" рассказывает: кто с 1 июля может рассчитывать на повышение пенсии
Сегодня, 14 июня, Известия сообщили о повышении пенсии с 1 июля для некоторых категорий пенсионеров.
"С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии" - сообщило издание.
На индексацию могут рассчитывать те пенсионеры, которые являются опекунами несовершеннолетних детей. Никаких заявлений для повышении пенсии или справок писать будет не нужно - индексация будет проведена автоматически.
Также работающие пенсионеры, завершившие трудовую деятельность получат перерасчет пенсий с учетом пропущенных индексаций.
Для этой категории пенсионеров появятся две новые льготы. Первая коснется доплаты за возраст (с 75 лет), а вторая - рассрочки по кредитам, если доход пенсионера меньше прожиточного минимума.
В августе проиндексируют накопительные пенсии и выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений на 9% и 8% соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU