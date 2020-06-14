2020-06-14T12:19:17+03:00
Общество

"Комсомолка" рассказывает: кто с 1 июля может рассчитывать на повышение пенсии

Ольга Чернышева
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С 1 июля 2020 года некоторым категориям пенсионеров проиндексируют пенсииС 1 июля 2020 года некоторым категориям пенсионеров проиндексируют пенсии
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Сегодня, 14 июня, Известия сообщили о повышении пенсии с 1 июля для некоторых категорий пенсионеров.

"С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии" - сообщило издание.

На индексацию могут рассчитывать те пенсионеры, которые являются опекунами несовершеннолетних детей. Никаких заявлений для повышении пенсии или справок писать будет не нужно - индексация будет проведена автоматически.

Также работающие пенсионеры, завершившие трудовую деятельность получат перерасчет пенсий с учетом пропущенных индексаций.

Для этой категории пенсионеров появятся две новые льготы. Первая коснется доплаты за возраст (с 75 лет), а вторая - рассрочки по кредитам, если доход пенсионера меньше прожиточного минимума.

В августе проиндексируют накопительные пенсии и выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений на 9% и 8% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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