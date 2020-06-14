2020-06-14T12:54:38+03:00
Общество

За информацию о похитителе велосипеда обещают награду в 30 тысяч рублей

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Велосипед марки Cube aim. Фото: ПАИВелосипед марки Cube aim. Фото: ПАИ
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Неизвестный мужчина угнал велосипед из подъезда дома №4 по улице Завеличенской в деревне Борисовичи 9 июня в 02:40, сообщили в Псковском агентстве информации.

Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.

За достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступника и раскрытию преступления объявлена награда в 30 тысяч рублей. Вознаграждение за информацию о преступнике будет выплачено после его задержания, сообщают в Псковском агентстве информации.

Если вы знаете что-либо о местонахождении преступника, можете написать на электронную почту: redactor@informpskov.ru.

Анонимность гарантируется.

Угон велосипеда с улицы Завеличенской в Пскове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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