За информацию о похитителе велосипеда обещают награду в 30 тысяч рублей
Неизвестный мужчина угнал велосипед из подъезда дома №4 по улице Завеличенской в деревне Борисовичи 9 июня в 02:40, сообщили в Псковском агентстве информации.
Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.
За достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступника и раскрытию преступления объявлена награда в 30 тысяч рублей. Вознаграждение за информацию о преступнике будет выплачено после его задержания, сообщают в Псковском агентстве информации.
Если вы знаете что-либо о местонахождении преступника, можете написать на электронную почту: redactor@informpskov.ru.
Анонимность гарантируется.
Угон велосипеда с улицы Завеличенской в Пскове.
ИСТОЧНИК KP.RU