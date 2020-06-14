2020-06-14T13:15:21+03:00
Происшествия

Родился в рубашке: пскович перевернулся в машине 9 раз и остался жив

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Фотография из социальных сетейФотография из социальных сетей
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В Псковском районе на трассе «Порхов - Лудони» произошло дорожно-транспортное происшествие, пишут псковичи в группе «Жесть по Псковски» в социальной сети ВКонтакте.

Машина вылетела с дороги и перевернулось 9 раз. Как написал автор поста, водитель автомобиля не просто остался жив, но и не получил никаких травм.

В комментариях к записи об аварии люди поздравляют водителя со вторым Днем Рождения.

Сейчас на месте ДТП работает эвакуатор, ожидается прибытие крана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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