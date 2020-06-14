Медработники Великих Лук умоляют о помощи
На официальной странице Великолукской межрайонной больницы в соцсети «ВКонтакте» опубликован призыв о помощи к медицинским работникам города Великие Луки и других районов.
В группе больницы пишут, что им не справиться с нагрузкой из-за нехватки работников. Сейчас на 50 пациентов работает всего две сестры и один санитар.
Фото из официальной группы Великолукской межрайонной больницы
Работники больницы говорят, что даже зная все современные требования к лечению и уходу, воплотить их на практике такими силами не представляется возможным.
«Сейчас как раз такая ситуация, что помощь нужна не материальная, а человеческая <...>. Не о себе беспокоимся. Нужно спасать людей» - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU