Медработники Великих Лук умоляют о помощи

14 Июнь 2020 2020-06-14T16:01:35+03:00

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На официальной странице Великолукской межрайонной больницы в соцсети «ВКонтакте» опубликован призыв о помощи к медицинским работникам города Великие Луки и других районов.

В группе больницы пишут, что им не справиться с нагрузкой из-за нехватки работников. Сейчас на 50 пациентов работает всего две сестры и один санитар.

Фото из официальной группы Великолукской межрайонной больницы

Работники больницы говорят, что даже зная все современные требования к лечению и уходу, воплотить их на практике такими силами не представляется возможным.

«Сейчас как раз такая ситуация, что помощь нужна не материальная, а человеческая <...>. Не о себе беспокоимся. Нужно спасать людей» - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU