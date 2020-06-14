2020-06-14T13:53:48+03:00
Общество

Псковичи смогут посмотреть памятник "Тысячелетие России" из своего дома

Ольга Чернышева
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Специально ко Дню России сотрудники лаборатории «Гигарама» создали 3D-обзор памятника «Тысячелетие России» - сообщил на своей странице в ВКонтакте губернатор Новгородской области.

Авторы проекта создали настоящую экскурсию, не выходя из дома, которая содержит подробную информацию обо всех исторических личностях, находящихся на памятнике.

Обзор памятника доступен всем желающим бесплатно, по ссылке: https://gigarama.ru/russianpanteon/

ИСТОЧНИК KP.RU

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