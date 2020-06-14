2020-06-14T16:48:50+03:00
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Завтра бюджетники начнут работать по особому режиму

В офисах будут находиться только те сотрудники, чье присутствие строго необходимо
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..Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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С завтрашнего дня, в соответствии с решением правительства, работа в бюджетных организациях будет осуществляться посменно.

В офисах будут находиться только те сотрудники, чье присутствие строго необходимо, другие будут работать дистанционно или отправлены в простой с сохранением не менее 2/3 от заработной платы. Вызываемые на службу чиновники будут чередоваться каждые две недели.

Деятельность организация будет осуществляться на основании периодических циклов длительностью две недели. Все руководители должны будут издать приказы о специальном режиме работы своих подчиненных и разделить сотрудников на три группы:

«В первом приказе должен быть представлен поименный список тех, кто будет осуществлять деятельность на местах. Во втором приказе – список тех, кто эти первые недели будет работать дистанционно. В третьем приказе должен быть список тех, кто не будет находиться на рабочем месте и не будет работать дистанционно, кто не находится в оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске. В их отношении будет объявлен простой, а их зарплата составит не менее 2/3 от основной зарплаты», – пояснил министр финансов Сергей Пушкуцэ.

Каждые две недели руководители организаций должны будут составлять приказы с новыми списками лиц,имея возможность проводить ротацию сотрудников.

Новый режим не коснется работников экстренных служб: медиков, полицейских, пожарных, спасателей, социальных работников и т.д.

Правительство рекомендует руководителям частных компаний принять подобные меры для своих сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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