Жительница деревни Фишнёво сняла две завораживающие небесные воронки перед ураганом
Жительница деревни Фишнёво сняла на камеру мобильного телефона две воронки, образовавшиеся в небе перед тем, как по Псковской области пронесся сильнейший ураган.
Уникальными кадрами Ольга Скороходова поделилась с газетой Бежаницкого района «Сельская новь».
Фото: газета «Сельская новь»
По ее словам, две воронки шли навстречу друг другу и в какой-то момент столкнулись.
Фото: газета «Сельская новь»
Сейчас на Псков снова надвигается затяжной грозовой фронт.
А недавно, 10 июня, в Бежаницком и Локнянском районах наблюдался сильный шквалистый ветер, который привёл к немалым разрушениям. Ураган поломал деревья, повредил крыши 20 домов и оставил без электричества больше 900 человек. На восстановление после урагана Бежаницкому району выделят более 3 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU