2020-06-14T16:57:38+03:00
Общество

Жительница деревни Фишнёво сняла две завораживающие небесные воронки перед ураганом

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Жительница деревни Фишнёво сняла на камеру мобильного телефона две воронки, образовавшиеся в небе перед тем, как по Псковской области пронесся сильнейший ураган.

Уникальными кадрами Ольга Скороходова поделилась с газетой Бежаницкого района «Сельская новь».

Фото: газета «Сельская новь»

Фото: газета «Сельская новь»

По ее словам, две воронки шли навстречу друг другу и в какой-то момент столкнулись.

Фото: газета «Сельская новь»

Фото: газета «Сельская новь»

Сейчас на Псков снова надвигается затяжной грозовой фронт.

А недавно, 10 июня, в Бежаницком и Локнянском районах наблюдался сильный шквалистый ветер, который привёл к немалым разрушениям. Ураган поломал деревья, повредил крыши 20 домов и оставил без электричества больше 900 человек. На восстановление после урагана Бежаницкому району выделят более 3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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