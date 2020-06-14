Великие Луки отметили 25-ю встречу воздухоплавателей без полетов
Ровно 24 года назад в Великих Луках состоялась первая Международная Встреча Воздухоплавателей. Тогда же прошёл II чемпионат России по воздухоплаванию.
Фото: группа «ЛУКИГРАД»
С тех пор в Великих Луках ежегодно проводятся Международные встречи воздухоплавателей. В небо поднимаются десятки разноцветных воздушных шаров, которые уже стали визитной карточкой города.
На соревнования собираются пилоты из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Фото: группа «Воздухоплавание Великие Луки и МВВвВЛ»
На данный момент, из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе, мероприятие перенесено.
Соревнования должны пройти в Великих Луках с 22 по 29 августа. Вопрос о датах проведения всё еще находится на стадии согласования, сообщают в официальной группе встречи «Воздухоплавание Великие Луки и МВВвВЛ».
ИСТОЧНИК KP.RU