В Псковском районе в съехавшей в кювет «Газели» пострадало три человека
Сегодня в Псковском районе около деревни Тямша произошло ДТП в котором пострадало три человека
Водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет, сообщает Псковское агентство информации.
Фото: ПАИ
В результате ДТП пострадали три человека. Двое находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение города Пскова.
Фото: ПАИ
На месте работают сотрудники аварийно-спасательной службы, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС.
Фото: ПАИ
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU