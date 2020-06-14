2020-06-14T22:15:39+03:00
Происшествия

В Псковском районе в съехавшей в кювет «Газели» пострадало три человека

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Фото: ПАИФото: ПАИ
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Сегодня в Псковском районе около деревни Тямша произошло ДТП в котором пострадало три человека

Водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет, сообщает Псковское агентство информации.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

В результате ДТП пострадали три человека. Двое находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение города Пскова.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

На месте работают сотрудники аварийно-спасательной службы, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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