Два человека пострадали в лобовом столкновении двух иномарок в Псковском районе

14 Июнь 2020 2020-06-14T22:57:50+03:00

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Два человека пострадали в результате лобового столкновения автомобилей BMW 3 и Volkswagen Vento. ДТП произошло 14 июня около поворота на деревню Нижние Галковичи Псковского района.

Фото: ПАИ

Как пишет Псковское агентство информации, прибывшие на место медики осмотрели водителей столкнувшихся автомобилей, но те от госпитализации отказались.

На месте работает пожарное подразделение, бригада скорой помощи и сотрудники ДПС.

Фото: ПАИ

Обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU