Два человека пострадали в лобовом столкновении двух иномарок в Псковском районе
Фото: ПАИ
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Два человека пострадали в результате лобового столкновения автомобилей BMW 3 и Volkswagen Vento. ДТП произошло 14 июня около поворота на деревню Нижние Галковичи Псковского района.
Фото: ПАИ
Как пишет Псковское агентство информации, прибывшие на место медики осмотрели водителей столкнувшихся автомобилей, но те от госпитализации отказались.
На месте работает пожарное подразделение, бригада скорой помощи и сотрудники ДПС.
Фото: ПАИ
Обстоятельства аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU