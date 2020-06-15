2020-06-15T10:56:17+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП в Великих Луках

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..Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Два человека пострадали в ДТП на перекрестке улиц Дьяконова и улицы Проектная города Великие Луки. Вчера, 13 июня, около 13:10 водитель автомобиля «Renault Logan», 75-летняя женщина, не уступила дорогу автомобилю «Kia Sportage», под управлением 30-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По предварительным данным, в результате ДТП водитель «Renault Logan» пострадали и получили травмы различной степени тяжести.

. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Обстоятельства произошедшего выясняются

ИСТОЧНИК KP.RU

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