Два человека пострадали в ДТП в Великих Луках

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:56:17+03:00

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Два человека пострадали в ДТП на перекрестке улиц Дьяконова и улицы Проектная города Великие Луки. Вчера, 13 июня, около 13:10 водитель автомобиля «Renault Logan», 75-летняя женщина, не уступила дорогу автомобилю «Kia Sportage», под управлением 30-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель «Renault Logan» пострадали и получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего выясняются

ИСТОЧНИК KP.RU