В Псковской области 5 человек выздоровели после covid-19

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:11:03+03:00

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 14 июня, увеличилось на 63 человека и достигло 1 901 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 5 человек и достигло 566, а число умерших вновь увеличилось и достигло отметки - 19.

Также по данным на утро 15 июня в регионе за все время было сделано 32 599 тестов на коронавирус (суточный прирост +620).

Статистика по районам: Псков – 510

Великие Луки – 381

Островский район – 156 Псковский район – 136

Порховский район - 106 Великолукский район – 101

Дновский район - 75 Невельский район - 69

Плюсский район – 69 Новосокольнический район - 48 Гдовский район – 46

Печорский район – 29

Струго-Красненский район – 28 Дедовичский район – 28

Опочецкий район – 27 Палкинский район - 18

Новоржевский район – 14

Себежский район – 13

Куньинский район –11

Бежаницкий район - 8

Пустошкинский район – 6

Пыталовский район – 6

Пушкиногорский район - 5

Локнянский район - 5

Красногородский район – 5

Усвятский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU