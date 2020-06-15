В Псковской области 5 человек выздоровели после covid-19
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 14 июня, увеличилось на 63 человека и достигло 1 901 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 5 человек и достигло 566, а число умерших вновь увеличилось и достигло отметки - 19.
Также по данным на утро 15 июня в регионе за все время было сделано 32 599 тестов на коронавирус (суточный прирост +620).
Статистика по районам: Псков – 510
Великие Луки – 381
Островский район – 156 Псковский район – 136
Порховский район - 106 Великолукский район – 101
Дновский район - 75 Невельский район - 69
Плюсский район – 69 Новосокольнический район - 48 Гдовский район – 46
Печорский район – 29
Струго-Красненский район – 28 Дедовичский район – 28
Опочецкий район – 27 Палкинский район - 18
Новоржевский район – 14
Себежский район – 13
Куньинский район –11
Бежаницкий район - 8
Пустошкинский район – 6
Пыталовский район – 6
Пушкиногорский район - 5
Локнянский район - 5
Красногородский район – 5
Усвятский район - 1
ИСТОЧНИК KP.RU