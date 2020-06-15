Пропал мужчина в селе Середка Псковского района

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:55:29+03:00

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Продолжается розыск Антонова Владимира Васильевича, 1942 года рождения. «6 апреля 2019 года Антонов ушел из дома по месту жительства в селе Середка Псковского района. Мужчина страдает потерей памяти» - сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

Последний раз мужчину видели недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

На вид пропавшему 70 лет, невысоко роста 160-165 сантиметров, худой, сутулый и седой. Ушел в длинном черном плаще и темно-синих брюках.

Увидевших просят сообщать ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

ИСТОЧНИК KP.RU