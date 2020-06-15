Пропал мужчина в селе Середка Псковского района
Продолжается розыск Антонова Владимира Васильевича, 1942 года рождения. «6 апреля 2019 года Антонов ушел из дома по месту жительства в селе Середка Псковского района. Мужчина страдает потерей памяти» - сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.
Последний раз мужчину видели недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.
На вид пропавшему 70 лет, невысоко роста 160-165 сантиметров, худой, сутулый и седой. Ушел в длинном черном плаще и темно-синих брюках.
Увидевших просят сообщать ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.
ИСТОЧНИК KP.RU