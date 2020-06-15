Пскович устроил пьяное ДТП на улице Шестака

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:48:09+03:00

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Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого иномарка протаранила металлическое ограждение и вылетела на зелёную зону. ДТП произошло вчера в Пскове у дома № 11 по улице Шестака, пишет Псковское агентство информации.

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего выясняются.

Иномарка протаранила ограждение и вылетела на зелёную зону на улице Шестака.Автор: ПАИ

ИСТОЧНИК KP.RU