Пскович устроил пьяное ДТП на улице Шестака
Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого иномарка протаранила металлическое ограждение и вылетела на зелёную зону. ДТП произошло вчера в Пскове у дома № 11 по улице Шестака, пишет Псковское агентство информации.
По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался.
На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего выясняются.
Иномарка протаранила ограждение и вылетела на зелёную зону на улице Шестака.Автор: ПАИ
ИСТОЧНИК KP.RU